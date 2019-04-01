Yöresel ürünlere market raflarında zorunluluk getirilmesine yönelik çalışmada sona gelindi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaklaşık 28 bin esnafla yüz yüze görüşürken, yöresel ürüne raf kotasında paydaşların da görüşleri alındı. Sektör temsilcileri, yöresel üründe yüzde 1 olan kotanın birkaç puan artırılabileceğini söylüyor. Pekcan, şöyle konuştu: "Marketler genelde kendi markalarıyla üretim yaptırıp satıyorlar. Buna bir sınırlama getirip, diğer üreticilerin de bu marketlerde yer almasını zorunlu kılacağız. Marketlerin hangi mesafede açılması gerektiğini ve elektronik ticaret ile perakende bilgi sistemiyle ilgili iki çalışmamız daha var."