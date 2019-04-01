Gelir vergisi için son gün

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen 1 milyon 920 bin gelir vergisi mükellefiyle evini veya işyerini kiraya veren yaklaşık 1.9 milyon kişinin, geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini vermesi için tanınan süre bugün gün sonunda dolacak. Beyan edilen gelir vergisinin birinci taksit ödemesinin de bugün akşama kadar yapılması önem taşıyor. Mükellefler, beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden online verebiliyor ve anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartlarıyla ödeme yapabiliyor.