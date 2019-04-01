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’lere 50 milyon euro

KOBİ’lere 50 milyon euro

Sanayi Bakanı , Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 50 milyon euroluk yeni bir proje teklif çağrısına çıktıklarını belirterek, "Bu çağrımızla ülkemiz 'lerinin, girişimcilerinin ve araştırmacılarının teknolojik birikimini, proje geliştirme uygulama ve işbirliği kapasitelerini artırmayı, hedefliyoruz" dedi. Varank, çağrıya üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji transfer ofisleri, belediyeler, iş dünyası kuruluşları, kalkınma ajansları, vakıflar, dernekler, organize sanayi bölgeleriyle nitelikleri uygun diğer çatı kuruluşların başvurabileceğini ifade etti.

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