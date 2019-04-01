Tarımsal üretimi artırmak için doğru uygulamaların, doğru yerde ve doğru zamanda yapılmasına olanak sunan hassas tarım uygulamaları ile Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ı içerisinde bulunduran GAP Bölgesi'nde 3.8 milyon kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Tarımsal üretimde kalite ve verimin artması için bilgi teknolojilerini kullanmayı ön plana alan hassas tarım uygulamalarında küresel konum belirleme (GPS), coğrafi bilgi sistemleri (GIS), değişken oranlı girdi uygulama (VRA) gibi sistemler kullanılıyor. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, bölgede 7.5 milyon hektar alanın 3.2 milyon hektarlık kısmının tarımsal faaliyetlere elverişli olduğunu belirtti.