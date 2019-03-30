Taksim 360 ofislerinde yaşam başladı

Beyoğlu Belediyesi ve Çalık Holding iştiraklerinden Gap İnşaat'ın işbirliğiyle geliştirilen, Taksim 360'ta, ilk etabı oluşturan ofislerin anahtar teslimi gerçekleştirildi. Taksim 360, Türkiye'nin kamu-özel sektör ortaklığında gerçekleşen ilk ve en büyük kentsel yenileme projesi olma özelliğini taşıyor. Taksim 360'ın ofis alanları, 63 ile 630 metrekare arasında değişen büyüklüğe sahip bulunuyor. Tarlabaşı Bulvarı ve tamamen araç trafiğine kapalı olan konsept caddeye cephesi olan ofisler, tarihi dokuyla iç içe olması kadar modern hatları ve aydınlık mimarisiyle dikkat çekiyor. Taksim'in merkezindeki konumuyla hem ulaşım hem de sosyal yaşam konforu sunan Taksim 360 ofisleri, projenin yüzde 10'luk bölümünü oluşturuyor. İlk etapta satışa çıkarılan 96 ofis, doktor, avukat, mali müşavir, sanatçı gibi meslek gruplarının öne çıkan isimleri tarafından tercih edildi.
ÖRNEK OLDU
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 2004 yılında Tarlabaşı'na çözüm bulmak amacıyla yola çıktılarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başladığımız Tarlabaşı projesinde reçeteyi doğru belirledik. Modern ihtiyaçları karşılarken orijinal mimariye ve tarihe saygı gösterdik. Sivil örnekleri koruyarak sonuca ulaştık" dedi. Ada bazlı dönüşüm yapma terminolojisinin ilk olarak Taksim 360 projesinde dile getirildiğini kaydeden Demircan, "Lübnan ve Londra'da yaşanan kentsel yenileme projelerinde olduğu gibi Türkiye'de benzer proje örneklerine ilham verecek bir proje ortaya çıktı. Taksim 360 projesi. İstanbul Okmeydanı'nda da ada bazlı dönüşüme örnek oldu" diye konuştu.
İSTİKLAL CADDESİ'NE 180 METRE
TAKSİM Meydanı'na 350 metre, İstiklal Caddesi'ne ise sadece 180 metre mesafede yer alan Taksim 360'ta, 9 adada 25 bin metrekare alan üzerine kurulu, ofis, rezidans, konut ve mağaza alanlarıyla birlikte 971 ünite yer alıyor. Projede tüm ofis ve konutlar için yaklaşık bin araç kapasiteli yeraltı otoparkları ve sosyal faaliyetlerin yoğunlaşacağı yaya alanları oluşturuluyor.
Törene, (soldan sağa) GAP İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Taçyıldız, Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Yusuf Çetin, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız katıldı.
ÖRNEK OLDU
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 2004 yılında Tarlabaşı'na çözüm bulmak amacıyla yola çıktılarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başladığımız Tarlabaşı projesinde reçeteyi doğru belirledik. Modern ihtiyaçları karşılarken orijinal mimariye ve tarihe saygı gösterdik. Sivil örnekleri koruyarak sonuca ulaştık" dedi. Ada bazlı dönüşüm yapma terminolojisinin ilk olarak Taksim 360 projesinde dile getirildiğini kaydeden Demircan, "Lübnan ve Londra'da yaşanan kentsel yenileme projelerinde olduğu gibi Türkiye'de benzer proje örneklerine ilham verecek bir proje ortaya çıktı. Taksim 360 projesi. İstanbul Okmeydanı'nda da ada bazlı dönüşüme örnek oldu" diye konuştu.
İSTİKLAL CADDESİ'NE 180 METRE
TAKSİM Meydanı'na 350 metre, İstiklal Caddesi'ne ise sadece 180 metre mesafede yer alan Taksim 360'ta, 9 adada 25 bin metrekare alan üzerine kurulu, ofis, rezidans, konut ve mağaza alanlarıyla birlikte 971 ünite yer alıyor. Projede tüm ofis ve konutlar için yaklaşık bin araç kapasiteli yeraltı otoparkları ve sosyal faaliyetlerin yoğunlaşacağı yaya alanları oluşturuluyor.
Törene, (soldan sağa) GAP İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Taçyıldız, Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Yusuf Çetin, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız katıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.