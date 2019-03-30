İzka Santorini’yi İzmir’e getiriyor

İzmir'in önde gelen inşaat şirketlerinden İzka İnşaat, Park Yaşam Mavişehir ve Park Yaşam Ataşehir projelerinden sonra Park Yaşam Santorini projesini inşa ediyor. İzmir Çiğli'de yükselecek olan Park Yaşam Santorini, 34 bin 190 metrekare alan üzerinde 522 daire ve 17 Santorini Taş Evi'nden oluşuyor. Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 3+2 daire tiplerine yer veriliyor. "Mahallede yaşam var" sloganıyla hayata geçirilen proje, Körfez manzarasıyla öne çıkıyor. Park Yaşam Santorini, Çiğli'nin merkezine 5 dakika, Karşıyaka'ya ve Mavişehir'e 10 dakika mesafede konumlanıyor.