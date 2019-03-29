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  • 29.03.2019 08:04
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 08:04

Altın alışverişlerinde 4 taksit düzenlemesi yürürlüğe girdi

BDDK kararı ile taksit yasağına tabi olan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için taksitlendirme süresi dört aya çıkarıldı.

O alışverişlerde taksit sınırı arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), taksit yasağına tabi tutulan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için taksitlendirme süresinin dört aya çıkarılmasına ilişkin düzenlemesi yürürlüğe girdi.

BDDK açıklamasında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27 Mart 2019 tarihli ve 8314 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11 Ocak 2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile taksit yasağına tabi tutulan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için taksitlendirme süresinin dört aya çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

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