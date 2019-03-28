Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan vatandaşlarla ilgili önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Bir süredir vatandaşlar Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları silinecek mi sorusuna yanıt arıyordu. Yapılan açıklamaya göre Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden 2019 yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan ancak primlerini zamanında ödemeyip borçlu duruma düşen Türk vatandaşları, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek. Henüz Genel Sağlık Sigortası borçlarının silineceğine dair bir açıklama yapılmadı.

Ücretsiz sağlık hizmeti hakkından Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak. Ücretsiz sağlık hakkı, 31 Aralık 2019'a kadar geçerli olacak.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

Genel sağlık sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir.

Reformdan önce sosyal güvenlik kuruluşları farklı olduğu gibi sigortalılar sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kuruluşunun verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyordu. Herkesin sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişme imkânı yoktu.

Genel sağlık sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır.