Bugünkü
Takvim

araçta indirimi

İkinci el araçta KDV indirimi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak, 22 Mart 2019'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre; motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükelleflerce yüzde 1 KDV ile satın alınan binek otomobillerinin tesliminde yüzde 1, yüzde 18 ile satın alınanların tesliminde yüzde 18 KDV uygulanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi Haberleriİkinci el araçta KDV indirimi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri