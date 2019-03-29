İkinci el araçta KDV indirimi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak, 22 Mart 2019'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükelleflerce yüzde 1 KDV ile satın alınan binek otomobillerinin tesliminde yüzde 1, yüzde 18 KDV ile satın alınanların tesliminde yüzde 18 KDV uygulanacak.
- Ekonomi
- 29.03.2019
- Gazete
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