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Fiyatlar tanzim oldu

Marketlerde tanzim satış ile başladı. Tüketici 2 liradan başlayan fiyatlarla fileleri doldurdu.

Fiyatlar tanzim oldu
Vatandaşa sebze-meyvede ucuzluk getiren tanzim satış, zincir marketlere taşındı. İlk etapta ile başlandı. Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, kurum olarak tanzim ürünlerinin marketlere satışına başladıklarını belirterek, "İlk etapta lojistiği kolay olan patates ve soğanı marketlere sunuyoruz" dedi. , Tarım Kredi olarak, talep eden marketlere patates ve soğanı tanzim satış fiyatı olan 2 liradan satacaklarına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: "Burada lojistik ve diğer masraflar markete ait olacağı için onlar bir miktar masrafı bizim satış fiyatımızın üzerine ekleyecekler. Marketlerin satış fiyatı her halükarda piyasa fiyatlarının çok çok altında bir rakama denk gelir."

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