Akfen’den 2.500 yeni istihdam

Akfen Holding Başkanı Hamdi Akın, Türkiye'deki yatırımlarına 2019 ve 2020'de ara vermeden devam edeceklerini belirterek, "Bu yıl 4.9 milyar lira olmak üzere 2 yılın sonunda 10 milyar liralık yatırım yapmayı planlıyoruz. 2 bin 560 kişi de direkt istihdam edilecek" dedi. Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) değinen Akın, "Türkiye her kesimi ile YEP'in arkasında durduğunu göstermeye devam ederse 2019'un ikinci yarısından itibaren yatırımları çekecek ve iyi bir çıkış dönemine başlayacaktır. Kimse sonradan ağlamasın, pişman olmasın. Şu anda Türkiye'ye yatırım yapmak için en güzel dönem. Tüm yatırımcılara söylüyorum; elinizi çabuk tutun" diye konuştu.
- Ekonomi
- 29.03.2019
- Gazete
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