2019 Çiğ Süt Destek ödemesi ne kadar, yapıldı mı - Çiğ Süt Destek ödemesi başvuru şartları kimler alabilir? İşte tüm detaylar. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı Ocak ayı çiğ süt destek ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli, Ocak ayı çiğ süt desteklemelerinin yetiştiricilere bugün saat 18.00'dan sonra tek seferde ödeneceğini duyurdu.

HEPSİ TEK SEFERDE ÖDENECEK

Ocak ayı çiğ süt desteklemelerinin yetiştiricilere bugün saat 18.00'dan sonra tek seferde ödeneceğini duyuran Pakdemirli, "Litre başı 10 kuruş olan desteği, Ocak-Şubat-Mart 2019 ayları için 25 kuruşa çıkardık. 2019 yılı Ocak ayı çiğ süt desteklemeleri çerçevesinde 244 bin yetiştiricimize 784 bin ton çiğ süt için 184,3 milyon TL destek ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

Çiğ Süt Destekleme Tebliği Amacı

Bu karar ile çiğ süt üretimi ve kaliteyi arttırmak amacı ile hayvancılığın verimliğini arttırmak için üreticinin devamlılığının sağlanması ve fiyatlar genel seviyesinin istikrarını korumak adına hazırlanan karar metni ile 2019 yılında uygulanacak maddeleri kapsamaktadır. Çiğ Süt Desteği Ürettiği sütü 17/12/2011 tarihli 28145 sayılı Resmi Gazete yayınında belirtildiği Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemleri kapsamındaki işletmelere satan ve bir üretici kooperatifine üye olan üretici manda, inek, koyun, keçi sütü ile soğutma işlemi geçirmiş inek sütüne Tarım ve Orman Bakanlığı birim fiyat üzerinden sübvansiyon uygulayacaktır.

Bu kapsama sütünü Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satan üreticide faydalanabilecek. 27/04/2017 tarihli 30050 sayılı Resmi Gazete yayımında yer alan Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ içeriğine göre hastalıktan ari belgesi olan üreticiler, ürettikleri sütü Bakanlık süt kayıt sisteminde kaydı bulunan yerel perakendecilere fatura ile sattıkları takdirde süt yardımını alabilecekler. Çiğ Süt Destekleme Kesinti Oranı Merkez birliği kurulmuş olup 5996 sayılı Veteriner Hizmeti, Bitki Sağlığı kanununa göre düzenleme maksadıyla üretilen bitkileri ve Tarım Bakanlığı mevzuatına göre kurulan tarımsal amaçlı kooperatif üyeleri de desteklerden faydalanabilecek. Ancak bu destekten çiftçileri güçlendirmek için belirli oranda kesinti yapılacak. Üretici ve yetiştiriciler için il ve ilçe bazında %3, merkez birlikler için %5 pay alınır. Kooperatif üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde %3 kooperatif için, Merkez birliğine verilmek üzere de %25 pay alınır. Kesintilerden sonra kalan rakam üreticinin banka hesabına yatırılır. Birden çok merkez birliğe bağlı olan kooperatif var ise bu bedel için taahhütname verilir. Bakanlığa gönderilen taahhütname ve listelere göre ödeme yapılır.

Çiğ Süt Destekleme ve Finansmanı Bu yatırımlar ve destekleme için Bakanlık 2019 yılı bütçesinden kaynak yaratır.2019 yılında ödenek yetmezse bu açık 2020 bütçesinden tamamlanır. Bakanlık ödemeler için gerekli belgeleri belirlemeye ve bu karara ilişkin değişiklik yapmaya T.C. Ziraat Bankası ve diğer kamu kuruluş ve iştirakleri ile protokol yapma yetkisi vardır. Destek için yapılacak ödemelerde tebliğin ardından T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne yazı gönderilir ve bu paranın bankaya aktarımı gerçekleşir. Bu ödeme için gerçekleştirilen %0,2 komisyon gider olarak Bakanlık hesabından ayrıca tahsil edilir. Bu hak, hak sahibine aktarılmadan önce hukuksal hiçbir güvenlik tedbiri uygulanamaz.

Çiğ Süt Destekleme Kimler Yararlanamaz?

Bu kararda belirtilen şartlara uymayanlar, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ve kamu kurum ve kuruluşları bu destekten faydalanamaz. Çiğ Süt Destekleme Haksız Ödemelerin İadesi ve Hak Mahrumiyeti Destek kapsamında denetim Bakanlık kontrolünde yapılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda pek çok kamu kurumundan destek alınabilir. Uygulama kontrolünde haksız ödemeye rastlanırsa bu kişiler hakkında evrakta sahtecilik suçundan cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır. Haksız yapılan destek ödemeleri Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanunu 51 nci maddesi uyarınca gecikme zammı ve yasal faiz oranı ile faiziyle para tahsil edilir. Haksız kazanç sağlayan kişi de 5 yıl boyunca hiçbir haktan faydalanamaz.