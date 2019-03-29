Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki tebliğinde değişikliğe gitti. Böylece yatırım süresinde tarihler değişti.

Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihleri ve ek süreleri için yasal izin süreleri 30/11/2019 tarihine kadar uzatıldı. Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yer alan karar şöyle:

Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/22)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/24)

MADDE 1 – 13/9/2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)'in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/5/2019'dur" ibaresi "30/11/2019'dur" olarak, "31/5/2019" ibaresi "30/11/2019" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Değişen ilgili madde şöyle:

Yatırım süresi

MADDE 10 – (1) Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 30/11/2019'dir. Bu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile doksan günü aşmamak üzere verilecek süre içinde fiziki gerçekleşmesi tamamlanır. 30/11/2019 tarihinde veya ek süre sonunda fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış olan ancak yasal izinlerini alamamış yatırımlar için ise yatırımcının başvurması halinde doksan günü aşmamak üzere yasal izinleri alabilmesi için süre verilir.