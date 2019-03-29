Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir televizyon programında soruları yanıtladı. Bakan Pakdemirli istihdam konusunda gelen soruya 5 bin personel alımı yapacaklarını açıkladı.



İşte Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları

- "1200 tane orman mühendisi 2700 orman muhafaza memuru, 800 tane memur, 300 şoför toplam 5000 personel alımı yapılacak. KPSS puanına göre yapılacak" dedi.

- Tek seferde yapılacak 244 bin yetiştiricimize 784 bin ton çiğ sürt için 184 milyon 300 bin lira ödenecek. Litre başı desdteği 10 kuruştan 25 kuruşa çıkarmıştık.

- Dünyada şimdiye kadar ticarileşmiş herhangi bir elektrikli traktör yok. Biz prototipini yaptık. Ben de denedim. Seri üretime hazır.