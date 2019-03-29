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  • 29.03.2019 12:03
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 12:34

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den büyük müjde! 5000 personel alınacak

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı , katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. konusunda da önemli açıklamalar yapan Pakdemirli, bünyesinde 5 bin yeni personel istihdam edileceğini duyurdu. Peki neler? İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanı , bir televizyon programında soruları yanıtladı. Bakan Pakdemirli konusunda gelen soruya 5 bin personel alımı yapacaklarını açıkladı.

İşte Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları
- "1200 tane orman mühendisi 2700 orman muhafaza memuru, 800 tane memur, 300 şoför toplam 5000 personel alımı yapılacak. KPSS puanına göre yapılacak" dedi.
- Tek seferde yapılacak 244 bin yetiştiricimize 784 bin ton çiğ sürt için 184 milyon 300 bin lira ödenecek. Litre başı desdteği 10 kuruştan 25 kuruşa çıkarmıştık.
- Dünyada şimdiye kadar ticarileşmiş herhangi bir elektrikli traktör yok. Biz prototipini yaptık. Ben de denedim. Seri üretime hazır.

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