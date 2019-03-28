Yerli elektrikli traktör seri üretime hazır | Çiftçi fişe takacak

, yerli elektrikli traktörleilgili kısa zamanda büyük bir adımatıldığını belirterek, "Şu anda seriüretime hazır" dedi. Elektriklitraktörün 8 saat tek şarjla çalışacağınıanlatan, şöyle konuştu:bir şarjla 8 saatboyunca köylüye, üreticiye, çiftçiyehizmet verecektir. Yaşlı traktörlerdenkurtulacağız. Dünyadaki çokbüyük traktör firmaları dahil bunuyaptırdığımız firmaya gidiyorlar'Birlikte üretim yapalım' diyorlar.Çalışmalarıçok kısa bir zamanda bitirdik,prototipini ortaya koyduk."