Bugünkü
Takvim

Yerli elektrikli traktör seri üretime hazır | Çiftçi fişe takacak

Yerli elektrikli traktör seri üretime hazır. Traktör, 7-10 liralık bir şarjla 8 saat çalışacak.

Çiftçi fişe takacak
Bakanı Bekir Pakdemirli, yerli elektrikli traktörle ilgili kısa zamanda büyük bir adım atıldığını belirterek, "Şu anda seri üretime hazır" dedi. Elektrikli traktörün 8 saat tek şarjla çalışacağını anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu: "7 ila 10 liralık bir şarjla 8 saat boyunca köylüye, üreticiye, çiftçiye hizmet verecektir. Yaşlı traktörlerden kurtulacağız. Dünyadaki çok büyük traktör firmaları dahil bunu yaptırdığımız firmaya gidiyorlar 'Birlikte üretim yapalım' diyorlar. Dünyada şu anda ticarileşmiş bir elektrikli traktör yok. Çalışmaları çok kısa bir zamanda bitirdik, prototipini ortaya koyduk."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriYerli elektrikli traktör seri üretime hazır | Çiftçi fişe takacak
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri