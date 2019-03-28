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Eşlere de ucuz ev

, tarafından pek çok ilde hayata geçirilecek 50 bin sosyal konut projesinden konut sahibi olmak isteyen emekliler başvurularını 5 Nisan'a kadar yapabilecek.

Eşlere de ucuz ev
TOKİ, tarafından pek çok ilde hayata geçirilecek 50 bin sosyal konut projesinden konut sahibi olmak isteyen emekliler başvurularını 5 Nisan'a kadar yapabilecek. Kurada ismi çıkanlar 388 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. TOKİ, vefat eden emeklilerin eşlerinin de sosyal konut projelerinden faydalanmasının önünü açtı. Emekli olmasalar dahi eşlerinden dolayı hak sahibi olan ve maaş alan dul eşler, sosyal konutlara başvurabilecek.

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