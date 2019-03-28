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  • 29.03.2019 00:41
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 01:17

a... Genel sağlık sı () olanlar yıl sonuna kadar alabilecek

a... Genel sağlık olanlar yıl sonuna kadar i alabilecek.

GSS prim borcu olanları sevindiren haber!

Genel Sağlık olan vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden 2019 yıl osonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, kapsamında olan ancak primlerini zamanında ödemeyip lu duruma düşen Türk vatandaşları, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde i alabilecek.

Ücretsiz sağlık hizmeti hakkından Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak. Ücretsiz sağlık hakkı, 31 Aralık 2019'a kadar geçerli olacak.

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