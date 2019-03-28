AHaber CANLI YAYIN

Hazine ve Maliye Bakanı Berak Albayrak canlı yayında soruları yanıtlıyor...

Dengeleme süreci beklediğimizin ötesinde olumlu. Türkiye ekonomisi, Ağustos ayında bu yana çok önemli adımlar attı. Türkiye ekonomisi dengelenme süreci. 2019 hedefleri olumlu cereyan ediyor. 2019 hızlı bir seçim maratonuyla başladı. Dengelenme süreci beklediğimin ötesinde olumlu. Her nlamda teyakkuzda olmak gerekir. Bölgemiz zor bir dönemden geçiyor.

"MERKEZ BANKASI'NIN SWAP KARARI TÜRK BANKALARIYLA İLGİLİYDİ"

Bu dönemde çok bilgi kirliliği yaşandı. Türk bankaları TL vermiyormuş diye bir haber çıktı. Dün Bankalar Birliği bununla ilgili bir açıklama yaptı. Merkez Bankası'nın swap kararı Türk bankalarıyla ilgiliydi. Süreç bugünden itibaren normalize oldu. Borsa bugün dengeli bir gün geçirdi. Dengelenme süreci normal bir şekilde seyrediyor. Türkiye güçlü bir bilanço dönemiyle devam edecek.

2019 hedefleri açısından bakıldığında benim şahsi olarak beklentimin de ötesinde olumlu şekilde ilerliyor. Bölgemiz zor bir dönemden geçiyor. Türkiye'nin artık eskisi kadar kırılgan olmadığı ile ilgili bir test yaşadığını düşünüyorum. Türkiye'nin bu testte güzel bir sınav vererek tecrübe yaşadığını düşünüyorum.

Londra uluslararası bir piyasa. Türkiye olarak kullanmaya devam edeceğiz. İş birliklerimiz olacak. Borsa bugün dengeli bir süreç geçirdi. Dengelenme süreci her iki piyasada olsun normal bir şekilde seyrediyor.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ AĞUSTOS AYINDAN BU YANA ÖNEMLİ MESAFE KAYDETTİ"

Son günlerde yaşananları hep birlikte izliyoruz, Türkiye ekonomisi Ağustos ayından bu yana önemli mesafe kaydetti. Türkiye'nin bu süreçte iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum.

SEÇİMDEN SONRA EKONOMİ

8 Nisan haftasında genel bir çerçeve açıklayacağız. Bankacılıkta güçlü bir yapı var. Birçok alanda önemli bir yol haritası ortaya koyacağız. Vakit kaybetmeden ekonomimizi daha ileriye taşıyacağız.