Sigortada inovasyon devleri geliyor

İstanbul, sigorta dünyasının yakından takip ettiği önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 'Global Insurtech Summit 2019', 3-4 Nisan'da Beşiktaş Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel'de yapılacak. Yıldız Teknopark ve Yıldız Kuluçka Merkezi'nin destek verdiği zirveye, 30'dan fazla ülkeden 30'dan fazla konuşmacı, 200'den fazla temsilci katılacak. Açılış konuşmasını Insurtech HUB Genel Müdürü Andrew Warburton'un yapacağı zirveye; Bolaise Group Startup Koçu Karl Heinz Passler, Fintech İstanbul Kurucu Ortağı Prof. Dr. Selim Yazıcı, Safesite Genel Müdür Yardımcısı Emilio Figueroa, Startupbootcamp Genel Müdürü Manjit Rana, Insurtech Connect Kurucu Ortağı Jay Weintraub, AcerPro Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acer, Insurance Nerds Yazarı Rob Galbraith gibi isimler konuşmacı olarak katılacak.
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- 28.03.2019
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