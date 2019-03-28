TCMB bankalara gönderdiği yazı ile "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış (TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30'si ile sınırlandırılmıştır" denildi.

Dolar/TL saat 09:49 itibariyle 5.4603/5.4652'den işlem görüyor.

Geçen hafta ilgili sınır yüzde 10 olarak uygulanırken bu hafta başında ise sınır yüzde 20'ye yükseltilmişti.

TCMB'nin bankalara ilettiği yazıda limit kullanımlarının döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinden düşülmeden bağımsız olarak uygulanacağı da belirtildi.İlgili piyasada kullanımın artması TCMB rezervlerinde de kullanıma paralel artış olarak yansıyor.





SWAP NEDİR?

TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) terimler sözlüğünde swap şu şekilde açıklanıyor:

"İki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir. Örneğin on yıllık sabit faizli borca sahip bir firma ile benzer ancak dalgalı faizli borca sahip bir firma birbirlerinin yükümlülüklerini değiştirebilir.

"Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanmaktadır."

Swap, TCMB'nin terimler sözlüğünde de aktarıldığı gibi özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.