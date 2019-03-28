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  • 28.03.2019 10:09
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 10:12

de güven endeksi yükseldi

Son dakika haberine göre k güven endeksi Mart ayında yüzde 3,1 artışla 81,9'a yükseldi. ndeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekonomide sevindiren gelişme! Güven yükseldi

k güven endeksi Şubat ayında 79,4 iken, Mart ayında %3,1 oranında artarak 81,9 oldu. ndeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Mart ayında tüketici güven endeksi 59,4 değerine, reel kesim güven endeksi 99,3 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 81,6 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 54,1 değerine yükseldi. Mart ayında perakende ticaret güven endeksi ise 90,7 değerine geriledi.

Ekonomik güven endeksi, Mart 2019



Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Mart 2019

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