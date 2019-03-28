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'ten girişimciye 360 bin TL

girişimciler için kesenin ağzını açıyor. İmalatçı, yenilikçi iş yapacak girişimcilere 360 bin, diğer sektörlerde faaliyet göstereceklere ise 60 bin liraya kadar destek var.

Girişimciye 360 bin TL
Girişimcilere destek artarak sürüyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimcilere 360 bin liraya varan desteğin yolunu açıyor. Bu yıl devreye alınan Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında geleneksel alanlarda faaliyet gösterecek girişimcilere 60 bin, imalatçı ve yenilikçi iş yapacaklara ise 360 bin liraya varan destek sağlanıyor.

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