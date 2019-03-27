2019 TOKİ evleri başvuruları tüm hızıyla sürüyor. 36 içerisinde teslimat yapılacak. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 bin konutun, 32 bin 198'inin 2+1, 17 bin 802'sinin ise 3+1 olduğunu belirterek, "Alt gelir grubu vatandaşların daha rahat konut sahibi olabilmelerini sağlamak bakımından, 2+1 konut sayısı yüzde 64." dedi. Peki TOKİ konut projesi hangi illerde yapılacak? İşte TOKİ konutlarıyla ilgili merak edilenler haberimizde. Kaç TL taksitle ev sahibi olunur? TOKİ konutları e-devlet başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar