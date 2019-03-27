Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 27.03.2019 18:25
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 18:39

... Türkiye lar Birliği'nden flaş açıklama!

... Türkiye lar Birliği'nden yapılan açıklamada, "Türk bankaların yurt dışındaki bankalara likidite vermedikleri doğru değil" denildi.

Türkiye Bankalar Birliği'nden flaş açıklama!

gelişmesine göre, Türkiye lar Birliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'deki bankaların yurtdışındaki bankalara likidite vermediği, bankalar ile para takas işlemi yapmadığı iddiası doğru değildir. Swap işlemlerinde faiz oranının yükselme nedeni yurt dışı yatırımcıların döviz almak için TL bulamamasıdır." denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Türkiye Bankalar Birliği'nden flaş açıklama!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri