Son dakika gelişmesine göre, Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'deki bankaların yurtdışındaki bankalara likidite vermediği, bankalar ile para takas işlemi yapmadığı iddiası doğru değildir. Swap işlemlerinde faiz oranının yükselme nedeni yurt dışı yatırımcıların döviz almak için TL bulamamasıdır." denildi.
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