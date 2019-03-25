Bakan Albayrak: Ekonomideki yakın dönem beklentilerimizi aktardık

İşte Bakan Berat Albayrak'ın o paylaşımı:
Merkez Bankamızın ev sahipliğinde düzenlenen Orta Asya, Karadeniz ve Balkan Ülkeleri Guvernörler Kulubü'nün 41. Toplantısı'nda, ekonomideki görünümü ve yakın dönem beklentilerimizi aktardık.
Merkez Bankamızın ev sahipliğinde düzenlenen Orta Asya, Karadeniz ve Balkan Ülkeleri Guvernörler Kulubü'nün 41. Toplantısı'nda, ekonomideki görünümü ve yakın dönem beklentilerimizi aktardık.
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