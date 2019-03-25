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  • 25.03.2019 22:24
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 22:26

Bakan Albayrak: Ekonomideki yakın dönem beklentilerimizi aktardık

Hazine ve Maliye Bakanı , bugün katıldığı ", Karadeniz ve ’nün 41. Toplantısı"na ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

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