Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 26.03.2019 10:55
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 12:19

2019 daire fiyatları hangi ilde kaç TL taksitle ev sahibi olunur? şartları nedir

2019 evleri başvuruları tüm hızıyla sürüyor. 36 içerisinde teslimat yapılacak. (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 bin konutun, 32 bin 198'inin 2+1, 17 bin 802'sinin ise 3+1 olduğunu belirterek, "Alt gelir grubu vatandaşların daha rahat konut sahibi olabilmelerini sağlamak bakımından, 2+1 konut sayısı yüzde 64." dedi. Peki TOKİ konut projesi hangi illerde yapılacak? İşte TOKİ konutlarıyla ilgili merak edilenler haberimizde. Kaç TL taksitle ev sahibi olunur? şartları nedir? İşte tüm detaylar

TOKİ evlerine vatandaşların ilgisi her geçen gün daha artıyor. TOKİ tarafından başvuruları alınan 50 bin konut projesi başvurusuna talep patlaması yaşandı. TOKİ konutları projesine vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi. TOKİ tarafından duyurusu yapılan 67 ilde yapılacak olan 50 bin konut projesi için başvurular son hız devam ediyor. Peki TOKİ daire fiyatları ne kadar? Hangi illerde konut satışı yapılıyor? TOKİ başvurusu nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar ve başvuru şartları

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi Haberleri2019 TOKİ daire fiyatları hangi ilde kaç TL taksitle ev sahibi olunur? TOKİ konutları e-devlet başvuru şartları nedir
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri