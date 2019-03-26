TOKİ evlerine vatandaşların ilgisi her geçen gün daha artıyor. TOKİ tarafından başvuruları alınan 50 bin konut projesi başvurusuna talep patlaması yaşandı. TOKİ konutları projesine vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi. TOKİ tarafından duyurusu yapılan 67 ilde yapılacak olan 50 bin konut projesi için başvurular son hız devam ediyor. Peki TOKİ daire fiyatları ne kadar? Hangi illerde konut satışı yapılıyor? TOKİ başvurusu nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar ve başvuru şartları