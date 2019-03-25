Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 25.03.2019 14:53
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 14:53

açıkladı: mı haberleri asılsız

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu () Başkanı , bazı basın yayın organlarında yer alan e yapılabileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi. Yılmaz, "Bazı basın yayın organlarında çıkan benzine zam yapılacağı yönündeki haberler asılsızdır. Kurum olarak gerekli hesaplamaları yapıyoruz, bir zam söz konusu değil."

EPDK'dan benzin zammı haberlerine yalanlama

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıt piyasasındaki fiyat hareketlerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Bazı basın yayın organlarında çıkan e yapılacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kurum olarak gerekli hesaplamaları yapıyoruz, bir zam söz konusu değil. Ülkemiz seçim arifesinde…Bu süreçte manipülasyon yapmak, piyasaları yönlendirmek kimseye kazandırmaz, aksine kaybettirir. Manipülatif haberler hem ülke ekonomimizi hem de milletimizin moralini olumsuz yönde etkiler. Biz, gerek basın mensuplarımızdan gerekse vatandaşlarımızdan bu tip kaynağı belirsiz, iyi niyetten uzak ve maksatlı haberlere itibar etmemelerini bekliyoruz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriEPDK açıkladı: Benzin zammı haberleri asılsız
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri