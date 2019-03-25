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  • 25.03.2019 19:52
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 19:52

Bakan Albayrak'tan Halk Otobüsü İşletmecileri'ne vergi müjdesi

, Halk Otobüsü İşletmecileri ile bir araya geldi. Bakan Albayrak, " müjdemizden sonra, ve ile ilgili beklentilerini karşılayacak, süreçlerini kolaylaştıracak adımlarımızın müjdesini paylaştık" dedi.

Bakan Albayrak'tan vergi müjdesi!

, Halk Otobüsü İşletmecileri ile bir araya geldi. Bakan Albayrak, " müjdemizden sonra, ve ile ilgili beklentilerini karşılayacak, süreçlerini kolaylaştıracak adımlarımızın müjdesini paylaştık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halk Otobüsü İşletmecileri ile bir araya geldi. Bakan Albayrak, Twitter üzerinden bir paylaşımdsa bulundu. Bakan Albayrak, "Halk Otobüsü İşletmecilerimiz ile bir araya geldik. KDV müjdemizden sonra, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi ile ilgili beklentilerini karşılayacak, süreçlerini kolaylaştıracak adımlarımızın müjdesini paylaştık." dedi.

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