Ruslar şifaya geliyor

Şifalı suları ve rehabilitasyon merkezleriyle sahip olduğu potansiyeli yüksek turizm gelirine dönüştürmek isteyen Türkiye, gelecek sene 100 bin Rus turisti termal tesislerde ağırlamayı hedefliyor. Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, Ortadoğu ve Avrupalı hastaların, termal sağlık turizminde Türkiye'yi tercih ettiğini ancak Ruslar'ın ülkeyi sadece deniz, kum ve güneş turizmi olarak bildiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Rusya'da tanıtım organizasyonları yaptık. Olumlu dönüşler aldık. 2020 hedefimiz, rehabilitasyon ve termal turizmde kademeli olarak Rusya'dan ülkemize ortalama 100 bin Rus vatandaşı getirmek ve ülkemize 1 milyar dolar döviz kazandırmak."
- Ekonomi
- 25.03.2019
- Gazete
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