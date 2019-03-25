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Ruslar şifaya geliyor

’ye bugüne kadar denizkum-güneş için gelen Ruslar, termal i de keşfetti. 2020 hedefi 100 bin Rus ve 1 milyar dolar gelir oldu...

Ruslar şifaya geliyor
Şifalı suları ve rehabilitasyon merkezleriyle sahip olduğu potansiyeli yüksek gelirine dönüştürmek isteyen , gelecek sene 100 bin Rus turisti termal tesislerde ağırlamayı hedefliyor. Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, ve Avrupalı hastaların, termal sağlık turizminde Türkiye'yi tercih ettiğini ancak Ruslar'ın ülkeyi sadece deniz, kum ve güneş turizmi olarak bildiklerini belirterek, şöyle konuştu: "'da tanıtım organizasyonları yaptık. Olumlu dönüşler aldık. 2020 hedefimiz, rehabilitasyon ve termal turizmde kademeli olarak Rusya'dan ülkemize ortalama 100 bin Rus vatandaşı getirmek ve ülkemize 1 milyar dolar döviz kazandırmak."

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