1.5 milyon euroluk lojistik atak

Ferhan Demirel tarafından kurulan TTS Lojistik, 25'inci yılını kutluyor. 2015- 2018 arasında yüzde 300 büyüme kaydeden TTS Lojistik, bu yıl da 1.5 milyon euroluk yatırım yapacak. TTS Lojistik Başkanı Ferhan Demirel, 2018'de hava ve deniz taşımacılığına başladıklarını hatırlatarak, "Bu yıl kara, hava ve deniz taşımacılığı için araç filomuzu genişletmenin yanı sıra, teknoloji yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca, Şekerpınar'daki lojistik ve ihracat deposu olarak kullandığımız tesisleri büyüteceğiz" diye konuştu.