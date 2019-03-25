Abonelik mağduriyetine son

Hükümet, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren internet, sabit telefon, GSM, uydu platformu, kablo TV hizmetlerine yönelik abonelik sözleşmelerinden kaynaklı mağduriyetlere karşı harekete geçti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Aboneliğin tüketicinin bildiriminden itibaren 7 gün içinde feshedilmediği durumlarda, tüketici mal veya hizmetten yararlanılmış olsa da herhangi bir bedel ödemez" dedi. Taahhüt süresi bitiminde abonelik sözleşmesinin kendiliğinden sona ermediğine dikkat çeken Pekcan, "Abonelik sözleşmesinin sonlandırılması için de tüketicinin fesih bildirimini satıcı veya sağlayıcıya yöneltmesi gerekiyor" diye konuştu.
- Ekonomi
- 25.03.2019
- Gazete
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