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  • 25.03.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 09:31

son durum: 25 Mart Kapalı Çarşı 22 ayar bilezik, gram, çeyrek ve tam altın fiyatı ne kadar?

, haftanın ilk gününde merak ediliyor. Dünyada en zengin ziynet eşyalar arasında yer alan ve düğünlerde takı olarak en çok tercih edilen altının gram fiyatı, cuma günü kapanışta yüzde 2,99 artışla tamamlamıştı. Peki, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu?

bugün ne kadar oldu? Yükseliş trendini sürdüren altın, yatırımcılar tarafından sıklıkla takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,99 artışla 237,70 liradan tamamladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın ve fiyatı ne kadar oldu? İşte 25 Mart Kapalı Çarşı güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
242,52
242,72

ÇEYREK ALTIN FİYATI
388,04
396,85

YARIM ALTIN FİYATI
773,65
793,70

TAM ALTIN FİYATI
1.552,14
1.582,55

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.315,27
1.315,43

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.607,00
1.627,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
138,24
138,35

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
177,04
177,19

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
221,18
221,36

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