Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yükseliş trendini sürdüren altın, yatırımcılar tarafından sıklıkla takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,99 artışla 237,70 liradan tamamladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın ve 22 ayar bilezik gramı fiyatı ne kadar oldu? İşte 25 Mart Kapalı Çarşı güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

242,52

242,72

ÇEYREK ALTIN FİYATI

388,04

396,85

YARIM ALTIN FİYATI

773,65

793,70

TAM ALTIN FİYATI

1.552,14

1.582,55

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.315,27

1.315,43

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.607,00

1.627,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

138,24

138,35

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

177,04

177,19

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

221,18

221,36