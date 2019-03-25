25 Mart Merkez Bankası'ndan son dakika döviz kuru ve Swap satış kararı açıklaması geldi. Merkez Bankası: Para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir denildi. Peki 25 Mart Dolar güncel son dakika döviz kuru Dolar/TL kaç fiyatı para oldu? Euro Sterlin kuru ne kadar oldu. Dolar/TL bu sabah ise güne 5.65 seviyesinin hemen altında başladı.

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz artışı öngörmemesini açıklaması sonrasında 5.40'lara kadar düşen Dolar/TL cuma gününe 5.4650 seviyesinden başlamış gün içinde 5.63 TL'ye kadar yükselmişti. Cuma akşamı yurt dışındaki işlemlerle 5.8449 TL'ye çıkan dolar/TL daha sonra 5.76'ya inmişti. TL'nin bir günlük değer kaybı ortalama yüzde 5'leri geçmişti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemiz ekonomisine ilişkin makro göstergeler koordineli politika adımlarının etkisiyle dengelenme sürecinin devamına işaret etmektedir. Öncü veriler ilk çeyrekte yurt içi talepte ılımlı bir toparlanmanın gerçekleştiğini göstermektedir. Mal ihracatı ve turizm talebindeki güçlü seyirle birlikte net ihracat büyümeye yüksek katkı vermektedir. Bu çerçevede cari dengedeki iyileşmenin hızlanarak sürmesi beklenmektedir.

KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR

Ekonomik dengelenme sürecinde para politikası fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda şekillenirken maliye politikası ile güçlü eşgüdüm enflasyonla mücadeleyi desteklemektedir. Diğer taraftan, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sonrasında rezervlerde artış trendi gözlenmiştir. Brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmalar ise olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmakta olup öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir.

TÜM ARAÇLAR KULLANILMAYA DEVAM EDİLECEK

Finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmekte olup para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

Çetinkaya şu mesajları verdi:

İktisadi faaliyet cephesinde dengelenmenin devam ettiğini söyleyebilirim. Para politikası duruşumuzu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendiriyoruz.

Rezerv gelişmelerinin orta vadeli trendlerle takip edilmesi daha sağlıklı analizlere imkan tanır.

Para politikası duruşumuzu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendiriyoruz

Rezerv gelişmelerinin orta vadeli trendlerle takip edilmesi daha sağlıklı analizlere imkan tanır. Temel politikamız rezervlerimizi güçlü tutmak ve güçlendirmek."

Merkez Bankası flaş Swap satış kararı: Yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz karşılığı TL swap piyasası ile ilgili duyuru yaptı. Merkez Bankası, vadesi gelmemiş Swap satışı sınırını yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkardı.

DENGELENME DEVAM EDİYOR

İktisadi faaliyet cephesinde dengelenmenin devam ettiğini söyleyebilirim. Para politikası duruşumuzu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendiriyoruz. Merkez Bankası'ndan flaş "kur" açıklaması: Tüm araçlar kullanılacak

TEMEL POLİTİKAMIZ REZERVLERİMİZİ GÜÇLÜ TUTMAK

Rezerv gelişmelerinin orta vadeli trendlerle takip edilmesi daha sağlıklı analizlere imkan tanır. Temel politikamız rezervlerimizi güçlü tutmak ve güçlendirmek.

25 MART DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?

Dolar/TL bu sabah ise güne 5.65 seviyesinin hemen altında başladı. Saat 08:23 itibari ile 5.57 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar kuru cuma günkü sert yükselişin ardından yeni haftaya yüzde düşüşle başladı. Dolar/TL uluslararası piyasalarda yeni güne 5.67 TL seviyesinden başladı ve 5.57 TL'ye kadar geriledi. Kur, cuma gününe 5.4650 TL'den başlamış gün içinde 5.63 TL'ye kadar yükselmişti. Cuma akşamı yurt dışındaki işlemlerle 5.84 TL'ye çıkan dolar/TL daha sonra 5.76'ya inmişti.