40 bin kişiye iş

Rönesans Holding'in Hollandalı Port of Rotterdam ve Adana Sanayi Odası işbirliğiyle yönetici şirketi olduğu Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nin tanıtımı; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak'ın da katıldığı toplantıyla Adana'da yapıldı. Cezayirli Sonatrach ve Güney Koreli GS E&C ile birlikte Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nin ilk yatırımına hazırlanan Rönesans Holding, Port of Rotterdam ile bölgenin yönetim ve altyapı geliştirmesini üstlenirken, Ceyhan'a uluslararası yatırımcıların çekilmesinde de ön planda olacak. Bakan Kurum, "10 yılda inşaat aşamasında 40 bin kişi iş sahibi olacak. Tesis hizmete girdiğinde de 10 bin kişi doğrudan çalışacak" dedi. Kurum, tesisler bittiğinde Türkiye'nin yıllık 2 milyar dolarlık bir cari açığı kapatacağını vurguladı. Erman Ilıcak ise "Yıllık 450 bin ton üretim kapasiteli, 1.3 milyar dolarlık polipropilen fabrikasının inşaatını başlatacağız. Bu yatırımı Sonatrach ve GS ile beraber yapacağız" diye konuştu.
- Ekonomi
- 25.03.2019
- Gazete
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