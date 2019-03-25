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40 bin kişiye iş

40 bin kişiye iş
Rönesans Holding'in Hollandalı Port of ve Sanayi Odası işbirliğiyle yönetici şirketi olduğu Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nin tanıtımı; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Başkanı Dr. Erman Ilıcak'ın da katıldığı toplantıyla Adana'da yapıldı. Cezayirli Sonatrach ve Güney Koreli E&C ile birlikte 'nin ilk yatırımına hazırlanan Rönesans Holding, Port of Rotterdam ile bölgenin yönetim ve altyapı geliştirmesini üstlenirken, Ceyhan'a uluslararası yatırımcıların çekilmesinde de ön planda olacak. Bakan Kurum, "10 yılda inşaat aşamasında 40 bin kişi iş sahibi olacak. Tesis hizmete girdiğinde de 10 bin kişi doğrudan çalışacak" dedi. Kurum, tesisler bittiğinde 'nin yıllık 2 milyar dolarlık bir cari açığı kapatacağını vurguladı. ise "Yıllık 450 bin ton üretim kapasiteli, 1.3 milyar dolarlık polipropilen fabrikasının inşaatını başlatacağız. Bu yatırımı Sonatrach ve GS ile beraber yapacağız" diye konuştu.

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