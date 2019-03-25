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  • 23.03.2019 08:56
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 09:01

25 Mart altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor

Altın fiyatları dün günü 231 liradan kapadı. Bugüne hafif bir düşüşle başlayan fiyatı 229,7 liradan alınıyor. Göz alıcı, sarı ve parlak metal desek, hepimizin aklına altın gelir. Zaten tanımı da bu şekilde yapılmaktadır.

25 Mart altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor.
Hafta başından itibaren artışa devam eden altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor.

25 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

: 230,04 TL'den alınıyor 230,07 TL'den satılıyor.

: 369,25 TL'den alınıyor 377,58 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN: 736,19 TL'den alınıyor 755,15 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.534,00 TL'den alınıyor 1.557,00 TL'den satılıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?

İstanbul 'da, bugün kapanışta çeyrek altın 377,00 lira, Cumhuriyet altını 1.542,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 yükselişle 231,00 liradan işlem gördü.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Altın piyasasında, en düşük 229 bin 150 lira, en yüksek 229 bin 348 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 229 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 118 milyon 166 bin 523,07 lira, işlem miktarı ise 516,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 120 milyon 742 bin 400,59 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı

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