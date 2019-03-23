Dolar ve euroda hareketli bir gün yaşanıyor. Dün güne 5,46 liradan başlayan dolar kuru, akşam saatlerinde 5,84'le işlem gördü. Dolar, yeni güne 5,76'la başladı. Vatandaşlar dolardaki artışın ardından dolar ve euro ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 23 Mart dolar ve euro fiyatlarıyla ilgili detaylar...

DOLAR NE KADAR OLDU?



Dolar şu an 5.76 seviyelerinde seyrediyor.

Dolar kuru geçtiğimz günlerde yaşadığı düşüşün ardından 5.40'lı seviyelere indi ancak kayıplarını geri toplayarak haftanın son işlem gününe 5,4650 civarında başladı. Analistler, Fed'in güvercin tavrının dolar üzerindeki etkisinin çok sınırlı kaldığını belirterek, küresel yavaşlama, Brexit ve ticaret savaşı endişelerinin doların değer kaybını sınırladığını ifade etti.

EURO'DA SON DURUM

Euro ise 6,52 seviyelerinde seyrediyor.

Mart ayına 6,10 lira ile başlayan Euro kuru, 25/02/2019 tarihinde 6,0303 lira ile son bir ayın en düşük, 23/03/2019 tarihinde ise 6,52 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı.