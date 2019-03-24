Antalya turizmde şampiyon olacak

Turizmde bu yıl 50 milyon turist ve 40 milyar lira gelir bekleyen Türkiye'nin sektörde öncü şehri ise Antalya olmaya devam ediyor. Geçen yıl Paris ve Londra'dan sonra dünya üçüncüsü olan Antalya, bu yıl 16 milyon yabancı turist sayısıyla ikinciliği hedefliyor. Antalya'nın 5 yıl içindeki hedefi en çok yabancı turist ağırlayan kentler sıralamasında Paris ve Londra'yı geçerek dünya şampiyonu olmak. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bu yıl 16 milyon turist rakamını aşacak sinyaller aldıklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de "Antalya bu yatırımlarını devam ettirirse, çok rahat söylüyorum, 5 sene sonra konaklamalı gelen turist sayısında dünya şampiyonu olacaktır" dedi.
- Ekonomi
- 24.03.2019
- Gazete
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