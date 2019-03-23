Toptancılara sebze soruşturması

Rekabet Kurulu'nca, İstanbul, Ankara ve Antalya'da yaş meyve ve sebze toptancısı 24 teşebbüs hakkında rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açıldı. Buna göre; 14'ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir ve Bayrampaşa şubelerinde, 7'si Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde, 3'ü Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs incelenecek.
- Ekonomi
- 23.03.2019
- Gazete
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