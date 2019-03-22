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Emekli maaşlarında 269 liraya varan artış

Tüm emeklilere her ay verilen maaşlarının yüzde 4-5’i oranındaki de artış gündemde. Ek ödeme yüzde 9 olursa ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 42 ile 269 lira arasında yükseliş yaşanacak.

Emekliye 269 TL
Tüm emekliler her ay maaşlarıyla birlikte alıyor. Halen maaşı bin 224 liranın altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme verilirken, bu oranların artırılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), günümüzde ek ödeme oranının düşük kaldığını belirterek, oranın en az yüzde 9'a yükseltilmesini talep ediyor. Bu talep hayata geçerse, emekliler her ay maaşlarının yüzde 9'u oranında ek ödeme alacak.



ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık gelirinde 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük emekli aylığı bin 71 lira 88 kuruş. Bu maaşı alan emekliye aylık 53,59 lira ek ödeme veriliyor. Oran yüzde 9 olursa, ek ödeme 96,47 liraya yükselecek. Halen en yüksek emekli aylığı ise 5 bin 390 lira 70 kuruş. Bu maaşı alan emekliye verilen 215,63 liralık ek ödeme, oran yüzde 9 olursa 485,16 liraya çıkacak.

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