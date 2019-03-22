Milyonlarca vatandaşı, üreticileri ve esnafı sevindiren karar geldi. Tapu harcı, otomobil, mobilya, beyaz eşya, konut, motosiklet ve ticari araçlardaki ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri Cumhurbaşkanı kararı ile uzatıldı. Piyasalardaki hareketliliği sürdürecek, 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girecek karara göre;
KİM, NE KAZANACAK?
Konut satışlarında KDV oranı 31 Aralık'a kadar yüzde 18 yerine 8 olarak uygulanacak.
Tapu harçlarında yüzde 4'ten 3'e indirilen oran yıl sonuna kadar devam edecek.
Mobilyada yüzde 18 olan KDV'nin 8 olarak uygulanması 30 Haziran'a kadar sürecek.
Beyaz eşyada da aynı tarihe kadar sıfır ÖTV uygulanacak.
Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran'a kadar sürecek.
Römorklar ile diğer römorklar için de KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması kararı 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
Vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan otomobillerde ÖTV oranının yüzde 45'ten 30'a, fiyatı 70 bin ile 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50'den 35'e düşürülmesi uygulaması da 30 Haziran'a kadar devam edecek.
Motor silindir hacmi 250 santimetreküpü geçmeyen motosikletlerden alınan ÖTV sıfırlanmıştı.
Uygulama 30 Haziran'a kadar sürecek.
Uzmanlar düzenlemenin enflasyon ve bütçeye etkisi olacağını belirtti.
KİM, NE KAZANACAK?
Konut satışlarında KDV oranı 31 Aralık'a kadar yüzde 18 yerine 8 olarak uygulanacak.
Tapu harçlarında yüzde 4'ten 3'e indirilen oran yıl sonuna kadar devam edecek.
Mobilyada yüzde 18 olan KDV'nin 8 olarak uygulanması 30 Haziran'a kadar sürecek.
Beyaz eşyada da aynı tarihe kadar sıfır ÖTV uygulanacak.
Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran'a kadar sürecek.
Römorklar ile diğer römorklar için de KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması kararı 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
Vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan otomobillerde ÖTV oranının yüzde 45'ten 30'a, fiyatı 70 bin ile 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50'den 35'e düşürülmesi uygulaması da 30 Haziran'a kadar devam edecek.
Motor silindir hacmi 250 santimetreküpü geçmeyen motosikletlerden alınan ÖTV sıfırlanmıştı.
Uygulama 30 Haziran'a kadar sürecek.
Uzmanlar düzenlemenin enflasyon ve bütçeye etkisi olacağını belirtti.
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