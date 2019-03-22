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inin devamı piyasaları hareketlendirecek

Ev, araba almak, mobilya ve larını yenilemek isteyenleri rahatlatan lerinde süre uzatıldı. Mobilya, beyaz eşya ve otomobillerde vergi indirimleri ’a, konuttakiler ise 31 Aralık’a kadar devam edecek.

İndirim müjdesi
Milyonlarca vatandaşı, üreticileri ve esnafı sevindiren karar geldi. Tapu harcı, otomobil, mobilya, , konut, motosiklet ve ticari araçlardaki ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri Cumhurbaşkanı kararı ile uzatıldı. Piyasalardaki hareketliliği sürdürecek, 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girecek karara göre;

KİM, NE KAZANACAK?
Konut satışlarında oranı 31 Aralık'a kadar yüzde 18 yerine 8 olarak uygulanacak.
Tapu harçlarında yüzde 4'ten 3'e indirilen oran yıl sonuna kadar devam edecek.
Mobilyada yüzde 18 olan KDV'nin 8 olarak uygulanması 'a kadar sürecek.
Beyaz eşyada da aynı tarihe kadar sıfır uygulanacak.



Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran'a kadar sürecek.
Römorklar ile diğer römorklar için de KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması kararı 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
siz fiyatı 70 bin liranın altında olan otomobillerde ÖTV oranının yüzde 45'ten 30'a, fiyatı 70 bin ile 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50'den 35'e düşürülmesi uygulaması da 30 Haziran'a kadar devam edecek.
Motor silindir hacmi 250 santimetreküpü geçmeyen motosikletlerden alınan ÖTV sıfırlanmıştı.
Uygulama 30 Haziran'a kadar sürecek.
Uzmanlar düzenlemenin enflasyon ve bütçeye etkisi olacağını belirtti.

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