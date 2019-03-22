Döviz hesabına ince ayar

Vadesi 1 yıla kadar olan döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranı yüzde 16'dan 20'ye, 1 yıldan uzun olan vadelerdeki stopaj oranı ise yüzde 13'ten 18'e yükseltildi. Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizlerden yapılan tevkifat, vadesi 1 yıla kadar olan tahviller için yüzde 7'ye, 1-3 yıl arası olanlar için yüzde 3'e, daha uzun vadelilerde sıfıra indirildi.
- Ekonomi
- 22.03.2019
- Gazete
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