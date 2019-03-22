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  • 22.03.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 10:05

'den büyük müjde! Ödemeler bugün başlıyor

Pakdemirli, hayvancılık sektörü için verilecek destek ödemelerinin bugün saat 18.00'den sonra tek seferde ödeneceğini duyurdu. Pakdemirli, 8 bin 569 yetiştiricinin 31 bin 207 baş malağı için 8 milyon lira destek ödeneceğini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adıyaman Ziraat Odası'nda tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileriyle görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılı malak desteklemelerinin yetiştiricilere bugün saat 18.00'den sonra tek seferde ödeneceğini belirtti.

Bu çerçevede 8 bin 569 yetiştiricinin 31 bin 207 baş malağı için 8 milyon lira destek ödeneceğini dile getiren Pakdemirli, tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

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