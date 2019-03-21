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  • 21.03.2019 08:51
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 09:14

mevduat hesaplarında stopaj oranı yükseltildi

Son dakika haberine göre Resmi Gazete'de mevduat hesapları ile ilgili önemli bir karar yayımlandı. Yayımlanan karara göre döviz mevduat hesaplarındaki bir yıla kadar olan stopaj oranı yüzde 20'ye yükseltildi.

Döviz mevduat hesaplarında yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre, mevduat hesaplarına ilişkin stopaj oranı yükseltildi.

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından;

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 20, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 18 olarak stopaj uygulanmasına karar verildi.

Daha önceki kararda ise 6 aya kadar yüzde 20, 1 yıla kadar yüzde 16 , 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 13 olarak stopaj uygulanıyordu.

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