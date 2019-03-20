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  • 21.03.2019 02:21
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 03:24

KDV ve ÖTV indirimleri uzatıldı mı? ?

KDV ve ÖTV indirimleri 31 Mart'ta sona erecekti. Şimdi vatandaşlar KDV ve ÖTV indirimleri uzatıldı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? İşte detaylar...

KDV ve ÖTV indirimleri uzatıldı mı?

31 Mart 2019 tarihinde ÖTV ve KDV indirimleri sona erecekti. Vatandaşlar bu nedenle KDV ve ÖTV indirimleriyle ilgili son dakika gelişmelerini büyük bir merakla takip ediyordu. KDV ve ÖTV indirimleri uzatıldı mı sorusu bu nedenle merak edilen sorular arasında yer alıyordu. Peki, ? İşte tüm detaylar...

ÖTV VE KDV İNDİRİMLERİ UZATILDI MI?

31 Mart'ta sona erecek ÖTV ve KDV indirimi Cumhurbaşkanlığı kararı ile 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca tapu harçlarında 31 Mart'ta sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimi Cumhurbaşkanlığı kararı ile 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

İşte yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı...

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