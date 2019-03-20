31 Mart 2019 tarihinde ÖTV ve KDV indirimleri sona erecekti. Vatandaşlar bu nedenle KDV ve ÖTV indirimleriyle ilgili son dakika gelişmelerini büyük bir merakla takip ediyordu. KDV ve ÖTV indirimleri uzatıldı mı sorusu bu nedenle merak edilen sorular arasında yer alıyordu. Peki, KDV ve ÖTV indirimleri ne kadar uzatıldı? İşte tüm detaylar...

ÖTV VE KDV İNDİRİMLERİ UZATILDI MI?

31 Mart'ta sona erecek ÖTV ve KDV indirimi Cumhurbaşkanlığı kararı ile 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca tapu harçlarında 31 Mart'ta sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimi Cumhurbaşkanlığı kararı ile 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

İşte yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı...