800 bin yeni istihdam

Türkiye genelinde organize sanayi bölgesi (OSB) sayısı 312'ye ulaşırken, tüm sanayi parsellerinde üretime geçilmesiyle istihdamın yaklaşık 800 bin artışla 2.5 milyon kişiye ulaşması planlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, OSB'lerde 50 bin 528 parselde üretim gerçekleşirken, geçen yıl itibarıyla 1 milyon 727 bin 325 kişi işe kavuştu.
- Ekonomi
- 21.03.2019
- Gazete
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