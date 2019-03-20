Türk Hava Yolları (THY), dünyada balon turizminin en önemli merkezlerinden Kapadokya'ya sefer sayılarını artırıyor. Anadolujet'in uçuşları da dahil Nevşehir'e günlük sefer sayısı uçak durumuna bağlı olarak 5'e çıkarılacak. THY'nin halen günde 2 sefer uçtuğu Nevşehir seferleri İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte yaz tarifesinde 3'e çıkacak. Anadolujet ise İstanbul Sabiha Gökçen'den her gün uçacak. Nevşehir'e günlük sefer sayısının ise uçak durumuna bağlı olarak 5'e çıkarılması kararı alındı. Kapadokya Havalimanı'ndan geçen yıl 380 bin yolcu geçiş yaparken, yeni seferlerin başlamasıyla bu sayının 500 bine ulaşması bekleniyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "THY her zaman ülkemizde turizmin geliştirilmesini destekleyecektir" dedi.
- Ekonomi
- 20.03.2019
- Gazete
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