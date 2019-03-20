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, Kapadokya’ya günlük sefer sayısını yükseltiyor

, Kapadokya’ya ’dan günlük sefer sayısını 5’e çıkaracak. Artan uçuşlarla canlanacak.

Kapadokya uçuyor!
Türk Hava Yolları (), dünyada balon inin en önemli merkezlerinden Kapadokya'ya sefer sayılarını artırıyor. Anadolujet'in uçuşları da dahil Nevşehir'e günlük sefer sayısı uçak durumuna bağlı olarak 5'e çıkarılacak. THY'nin halen günde 2 sefer uçtuğu Nevşehir seferleri Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte yaz tarifesinde 3'e çıkacak. Anadolujet ise İstanbul 'den her gün uçacak. Nevşehir'e günlük sefer sayısının ise uçak durumuna bağlı olarak 5'e çıkarılması kararı alındı. Kapadokya Havalimanı'ndan geçen yıl 380 bin yolcu geçiş yaparken, yeni seferlerin başlamasıyla bu sayının 500 bine ulaşması bekleniyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "THY her zaman ülkemizde turizmin geliştirilmesini destekleyecektir" dedi.

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