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’na 195 gemi seferi

Kuşadası’na 195 gemi seferi
Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası'na Malta bayraklı 'Celestyal Olympia' bin 425 yolcusuyla geldi. Gemiden inen turistler kent merkezinde alışveriş yaptı. Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, isimli geminin ilçeye ikinci seferini gerçekleştirdiğini, yıl sonuna kadar 195 kruvaziyer gemi beklediklerini söyledi.

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