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dev teşvik

İstihdama dev teşvik
Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni teşvik ile vatandaşların iş bulabilme imkanını arttırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını dile getirdi. Selçuk, şöyle devam etti: "3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet karşılıyor. Şartlar sağlanırsa izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Yeni teşviğin yanı sıra mevcut çalışanlara ilave işe alınan her bir sigortalının, asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerini 12 ay boyunca karşılıyoruz."

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