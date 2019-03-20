LPG’li araç otoparkta!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, LPG'li araçlara otopark izninin yönetmelikte yapılacak düzenlemeyle çözülebileceğini belirterek, "Bir yönetmelik değişikliğiyle halledilebiliyor. Nisan bitmeden bu düzenlemeyi hayata geçiririz diye düşünüyoruz. Vatandaşımıza böyle bir müjde verelim" dedi. Kurum, şunları söyledi: "67 ildeki 50 bin sosyal konut için 6 Mart'tan bu yana 250 bin başvuru geldi. 50 bine 2019 içerisinde başlıyoruz. 81 ile yaygınlaştıracağız. 250 binin üzerinde talep olması durumunda da karşılayacağız. Poşet kullanımında yüzde 80'e varan azalma sağlandı. Emlak Katılım Bankası 21 Mart itibarıyla bankacılık faaliyetlerine başlayacak."
- Ekonomi
- 20.03.2019
- Gazete
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