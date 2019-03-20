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  • 21.03.2019 02:11
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 02:16

'den "satılıyor" iddialarına yalanlama

() , "Türk " başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

THY'den o iddialara yalanlama

() , "Türk " başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu asılsız paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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